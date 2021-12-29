В России резко сократилась продолжительность жизни

Продолжительность жизни в России, по оценкам специалистов, опустилась ниже 70 лет. Об этом агентству Bloomberg заявила демограф МГУ Вера Карпова. По её словам, это произошло на фоне пандемии коронавируса.

Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на десять лет. COVID-19 сократил среднюю продолжительность жизни более чем на три года, до 70 лет, — заявила Карпова.

Она добавила, что в последний раз ожидаемая продолжительность жизни составляла 70 лет в 2012 году.

По данным Росстата, коронавирус в ноябре 2021 года стал основной причиной смерти 71 187 человек. Кроме того, он вызвал смертельные осложнения других болезней у 1477 человек. В ведомстве также уточнили статистику за октябрь. В тот месяц коронавирус стал основной причиной смерти 69 645 человек (с подтверждённым или предполагаемым COVID-19), смертельные осложнения вызвал у 1135 человек и в 4764 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений. Таким образом, в ноябре смертность превысила последний показатель на 2,21%.

23 декабря президент России Владимир Путин на традиционной ежегодной пресс-конференции, которая продолжалась более четырёх часов, сообщил о том, что у россиян сократилась продолжительность жизни, что, по его словам, безусловно связано с пандемией COVID-19. Что касается прививки от заболевания, президент РФ отметил, что в стране низкий уровень коллективного иммунитета — 59,4%.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки выявлено 20 638 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни. Число летальных исходов составило 912.