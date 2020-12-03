В России разработают дорожные правила для самокатов

https://static.news.ru/photo/946cbeb4-3555-11eb-bb05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законодательные принципы использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов, сигвеев, моноколёс — и правила их регулирования могут появиться к весне 2021 года. Об этом заявил замглавы ГУОБДД Владимир Кузин.

Проблема эта будет разрешена, возможно, даже к тому сезону, о котором я говорю — начало весеннего сезона, когда можно будет использовать эти активные средства передвижения, — цитирует его РИА Новости.

Кузин отметил, что ГИБДД не может игнорировать тренд на развитие данного вида транспорта, но следует определить рамки использования СИМ — кому и каким образом разрешить передвижение на этих транспортных средствах по дорогам общего пользования и как его контролировать.

Ранее сообщалось, что в России могу ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч. Кроме того, предлагается вести новые дорожные знаки для регулирования их движения.

Как писал NEWS.ru, в Казани суд лишил водительских прав местного жителя за управление самокатом в нетрезвом виде. Кроме того, его обязал выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.