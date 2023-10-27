В России разработали способ самоуничтожения попавшего к противнику БПЛА Ученые РХТУ придумали способ ликвидации попавшего к противнику дрона

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Ученые РХТУ имени Менделеева придумали способ полного уничтожения беспилотника в случае его попадания к противнику. По задумке научных сотрудников, в состав корпусов БПЛА необходимо внести воспламеняемые наночастицы металла, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.

Агентство отмечает, что в РХТУ имени Менделеева разработали новый состав, который относится к классу термитов. Разработанная смесь из кремния и оксида железа позволяет получить высокую температуру. Однако термита может оказаться недостаточно, поскольку он позволяет уничтожить только электронику.

По мнению ученых, для полного контролируемого самоуничтожения дрона в состав его пластикового корпуса, помимо термита, необходимо внести металлические нанодобавки. Эти составляющие можно воспламенить компактным лазером. В РХТУ допускают, что их разработка не только поможет в сохранности данных, но и станет новым «подвидом» дронов-камикадзе.

Ранее сообщалось, что Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) из Жуковского разработал FPV-дрон повышенной грузоподъемности «Ультиматум-10», который предназначен для действий на передовой. Гендиректор центра Дмитрий Кузякин сообщил, что аппарат успешно испытали в зоне действия спецоперации. По его словам, дрон эффективен, когда дистанция между окопами составляет 3-4 км и до опорного пункта противника необходимо «протащить» боеприпас с большим весом.