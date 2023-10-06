В РФ изобрели дрон-тяжеловес «Ультиматум-10»: что это, как поможет на СВО

Фото: cus.center

Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) из Жуковского разработал FPV-дрон повышенной грузоподъемности «Ультиматум-10», который предназначен для действий на передовой. Какие подробности известны?

ЦКБР базируется в Жуковском. Центр осуществляет разработку и производство FPV-дронов, проводит обучение специалистов и работает только с силовыми ведомствами. В августе организация сообщала о создании комплекса FPV-перехватчика для уничтожения беспилотных летательных аппаратов ВСУ и низколетящей пилотируемой техники.

Что известно о новом дроне

Гендиректор центра Дмитрий Кузякин сообщил, что аппарат успешно испытали в зоне действия спецоперации. По его словам, дрон эффективен, когда дистанция между окопами составляет 3–4 км и до опорного пункта противника необходимо «протащить» боеприпас с большим весом.

«Когда речь идет об открытых территориях, новый дрон может быть заменой артиллерии с возможностью корректировки. На нем могут висеть две бомбы по 2,5 кг либо 5 кг взрывчатки, которую можно применить в качестве камикадзе», — пояснил Кузякин.

Он рассказал, что с помощью «Ультиматума-10» можно уничтожать перемещающиеся группы противника, его опорные пункты, склады, а также различные вооружения.

Максимальная дальность применения аппарата может достигать 7 км в зависимости от наземного оборудования и расположения FPV-расчетов. Отличительная особенность дрона от его предыдущих версий — вес свободного маневрирования 5 кг. При такой нагрузке «Ультиматум-10» может лететь на скорости до 200 км/ч на большие расстояния. Максимальным для дрона весом считается 8 кг.

«„Ультиматум-10“ отличается от предыдущий версии „Ультиматума“ весом свободного маневрирования в 5 кг. С этим весом „Ультиматум-10“ может лететь на скорости до 200 км/ч на большие расстояния. То есть им можно догнать вертолет, заходить в силовые воронки, совершать фигуры боевого пилотажа. Максимальный же вес, который может поднять аппарат, составляет 8 кг», — сказал директор ЦКРБ.

Помимо этого, «Ультиматум-10» может использоваться в любых погодно-климатических условиях, так как не боится ни воды, ни снега. По требованию заказчика этот беспилотник может быть оборудован драйвером электродетонатора, который позволит его использовать в режиме дрона-камикадзе (барражирующий боеприпас).

Какие новые истребители получила Россия

В конце сентября российские авиастроители передали Минобороны РФ новую партию истребителей пятого поколения Су-57. Военные летчики протестировали их в различных рабочих режимах.

Истребитель пятого поколения был разработан компанией «Сухой». Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

Интеллектуализация систем Су-57 позволяет ему брать на себя часть функций летчика. В августе 2023 года сообщалось, что для этого истребителя были разработаны ракеты малой дальности РВВ-МД2. Они могут размещаться во внутрифюзеляжных отсеках самолета.

Читайте также:

В Сети появились кадры уничтоженной военной техники ВСУ в Запорожье

ВС РФ уничтожили командование ВСУ уникальной ФАБ-1500: что это за бомба

Российские ПВО перехватили авиационную бомбу JDAM и снаряды HIMARS