ВКС России получили серийные Су-57: что за истребители, применят ли в СВО Минобороны получило новую партию истребителей пятого поколения Су-57

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские авиастроители передали Минобороны РФ новую партию истребителей пятого поколения Су-57. Что известно о характеристиках самолета, будет ли он задействован в спецоперации?

Объединенная авиастроительная корпорация сообщила, что истребители были переданы ВСК РФ после полного цикла заводских испытаний. Военные летчики протестировали их в различных рабочих режимах.

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации передал ВКС России очередные серийные самолеты пятого поколения Су-57 и истребители поколения 4++ Су-35С», — говорится в сообщении.

Серийные поставки самолетов происходят в рамках действующей госпрограммы вооружения. Предполагается, что до 2027 года ВКС получат 76 истребителей.

До конца 2023 года завод передаст еще одну партию самолетов. Боевые машины пятого поколения уже находятся в цехе окончательной сборки и проходят отработку на летно-испытательной станции.

Что известно о характеристиках Су-57

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения был разработан компанией «Сухой». Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие и новейший комплекс бортового оборудования.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интеллектуализация систем Су-57 позволяет ему брать на себя часть функций летчика. В августе 2023 года стало известно, что для этого истребителя были разработаны ракеты малой дальности РВВ-МД2. Они могут размещаться во внутрифюзеляжных отсеках самолета.

Новейшие истребители Су-57, в отличие от своих предшественников, более адаптированы к войсковому применению и использованию, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. По его словам, с некоторых курсовых углов истребитель практически незаметен. Вдобавок боевая машина получила новые двигатели АЛ-41, которые прошли глубокую модернизацию.

«От самолетов 4++ поколения отличается тем, что уделено большое внимание конструктивным особенностям по малозаметности использования Су-57 в воздушном пространстве. С некоторых курсовых углов он будет практически незаметен, или его можно будет увидеть только на последнем этапе на близком расстоянии от локационных станций», — отметил летчик.

Американское издание Military Watch в июле текущего года заявило, что российский Су-57 является самым опасным истребителем ВВС России.

«Наиболее ценные его характеристики — исключительная маневренность, высокая мощность ракет класса „воздух — воздух“ Р-77М и Р-37М, а также доступ к широкому спектру классов крылатых ракет, включая в ближайшем будущем и гиперзвуковые», — говорится в статье.

Будут ли новые Су-57 использовать в зоне СВО

Владимир Попов считает, что на данный момент отсутствует необходимость использования новейших самолетов в зоне спецоперации на Украине, потому что ВКС РФ справляются со своими задачами за счет имеющихся истребителей. Летчик обратил внимание, что на вооружении России имеется большой запас самолетов поколений 4 и 4++, в частности Су-30СМ и Су-35.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-35

«Они почти ничем не уступают Су-57, единственное, что отлаженная технология процессов изготовления и эксплуатации истребителей четвертого поколения доступна для нашего личного состава ВВС, как технического, так и летного. Поэтому мы сильно не торопимся переводить ВВС на самолеты пятого поколения», — объяснил заслуженный летчик РФ в беседе с NEWS.ru.

Попов заметил, что сейчас стоит задача наработать эксплутационные характеристики истребителя для возможности массового использования Су-57.

«Мы будем учить экипажи в полигонных условиях и периодически будем ставить отдельные задачи, чтобы набираться боевого опыта эксплуатации. Нет необходимости сейчас бросать их в пекло», — сообщил он.

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