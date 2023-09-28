Российские авиастроители передали Минобороны новую партию Су-57 и Су-35

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-57

Российские авиастроители передали Министерству обороны России новую партию серийных истребителей Су-57 и Су-35, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах летчиками военного ведомства.

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Госкорпорацию «Ростех») передал ВКС России очередные серийные самолеты пятого поколения Су-57 и истребители поколения 4++ Су-35С, — говорится в сообщении.

В корпорации уточнили, что до конца года российские войска получат самолеты следующей очереди. Боевые машины пятого поколения уже находятся в цехе окончательной сборки, а также проходят отработку на летно-испытательной станции.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятие корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области, проверил выполнение гособоронзаказа и технологический процесс сборки высокоточного оружия. Также министру показали новейшие образцы вооружения, запущенные в серийное производство.