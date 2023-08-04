Истребители ВС РФ получат ракеты, опережающие разработки США на 10 лет Российские истребители Су-57 могут оснастить новейшими ракетами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-57

Специалисты государственного конструкторского бюро «Вымпел» разработали новые ракеты малой дальности пятого поколения для российских истребителей , сообщает РИА Новости. По словам разработчиков, эти ракеты опережают американские аналоги на 10 лет. Их предполагается размещать во внутрифюзеляжных отсеках самолетов. Отмечается, что ракеты уже прошли испытания и находятся на стадии принятия на вооружение.

Военный эксперт Виктор Мураховский отмечает, что уникальность РВВ-МД2 заключается в использовании инерциальной системы управления. Она предназначена не только для управления, но и для стабилизации ракеты в автономном полете. Снаряд сможет достичь цели даже при отсутствии каких-либо сигналов и внешних ориентиров.

Кроме того, разработчики бюро «Вымпел» оснастили ракету линией радиокоррекции, позволяющей уточнять координаты цели с борта самолета. Такое устройство значительно повышает вероятность успешного поражения противника.

Стратегические ракетоносцы Ту-160М также получат новое вооружение. По словам заслуженного пилота России Юрия Сытника, самолеты модернизируют под ракеты «Кинжал», Х-32 и Х-35. В рамках улучшения на самолет могут установить новую систему наведения и навигации, а также контрольно-пилотажную группу приборов.