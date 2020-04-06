В России разработали схему лечения тяжёлых коронавирусных пневмоний

Федеральное медико-биологическое агентство России разработало схему лечения тяжёлой коронавирусной пневмонии на основе препарата «Даларгина».
Как сообщили в ФМБА, в настоящее время начинаются клинические исследования.
Ранее эксперименты на животных показали, что препарат существенно повышает выживаемость от 70 до 100%.
«Даларгина» планируется применять при тяжёлых коронавирусных пневмониях, сопровождающихся дыхательной недостаточностью с риском развития острого респираторного дистресс-синдрома. Этот препарат уже был зарегистрирован в России как лекарство для заживления трофических язв и защиты органов и тканей — лёгких, печени и поджелудочной железы.
Ранее врачи рассказали о единственном действенном способе профилактики всех инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Как заявил заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Александр Горелов, таким методом является вакцина, писал NEWS.ru.
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