В России разработали схему лечения тяжёлых коронавирусных пневмоний

https://static.news.ru/photo/f3c39584-781f-11ea-9344-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральное медико-биологическое агентство России разработало схему лечения тяжёлой коронавирусной пневмонии на основе препарата «Даларгина».

Как сообщили в ФМБА, в настоящее время начинаются клинические исследования.

Ранее эксперименты на животных показали, что препарат существенно повышает выживаемость от 70 до 100%.

«Даларгина» планируется применять при тяжёлых коронавирусных пневмониях, сопровождающихся дыхательной недостаточностью с риском развития острого респираторного дистресс-синдрома. Этот препарат уже был зарегистрирован в России как лекарство для заживления трофических язв и защиты органов и тканей — лёгких, печени и поджелудочной железы.

Ранее врачи рассказали о единственном действенном способе профилактики всех инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Как заявил заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Александр Горелов, таким методом является вакцина, писал NEWS.ru.