В Совбезе России рассказали о темпах роста несанкционированных свалок

Количество несанкционированных свалок в России ежегодно растёт более чем на 30%. Об этом заявил помощник секретаря Совета безопасности страны Александр Абелин, сообщает ТАСС.

Ежегодно более чем на 30% растёт количество несанкционированных свалок, — приводит его слова агентство.

Абелин также заявил, что удельный вес не соответствующих санитарным требованиям полигонов отходов остаётся достаточно высоким и составляет порядка 27%. При этом ежегодно обезвреживается лишь от 3% до 40% образованных отходов.

Всё это приводит к ухудшению экологической обстановки в регионах, где существуют свалки. Абелин добавил, что проблему необходимо решать, в том числе с применением экономических механизмов стимуляции.

Помощник секретаря Cовбеза напомнил, что в России принимаются меры по созданию устойчивой cистемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, что должно обеспечить cнижение в два раза объёма отходов, направляемых на полигоны, и стопроцентную сортировку отходов.

Ранее в нескольких регионах России, в частности в Архангельской и Владимирской областях, проходили протесты местных жителей, выступавших против захоронения отходов из Москвы. Михайлов отметил, что тема противостояния из-за московского мусора «искусственная и специально раскрученная».

До этого губернатор Владимирской области Владимир Сипягин выступил с инициативой о модернизации свалки в Александровском районе Владимирской области. На месте мусорной кучи он предложил сделать курорт для горнолыжников. Ёмкость свалки составляет 500 тыс. тонн, а её высота достигает 33 м.