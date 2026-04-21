21 апреля 2026 в 10:30

В России расширили программу по дальневосточной и арктической ипотеке

Российское правительство расширило программу «Дальневосточная и арктическая ипотека», заявили в пресс-службе Минфина РФ. В нее включили тех, кто участвовал в пресечении провокаций на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения СВО, а также медработников домов престарелых и региональных отделений соцзащиты населения.

Льготную ипотечную программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» расширили еще на несколько категорий граждан, включая защитников приграничных территорий России и некоторые категории медработников, — отметили в ведомстве.

В число таких территорий входят 11 административно-территориальных образований. Это Крым, Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области, уточнили в Минфине.

Прежде программа по дальневосточной и арктической ипотеке распространялась на участников СВО, выполняющих задачи только на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. На текущий момент ей воспользовались более 200 тыс. российских семей.

Ранее сообщалось, что граждане РФ могут оформить налоговый вычет за жилье, купленное в ипотеку, и получить до 1,1 млн рублей. Изменения в системе налоговых вычетов за последний год напрямую связаны с введением новой прогрессивной шкалы НДФЛ, которая начала действовать с 2025 года.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

