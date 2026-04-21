В России расширили программу по дальневосточной и арктической ипотеке

Российское правительство расширило программу «Дальневосточная и арктическая ипотека», заявили в пресс-службе Минфина РФ. В нее включили тех, кто участвовал в пресечении провокаций на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения СВО, а также медработников домов престарелых и региональных отделений соцзащиты населения.

В число таких территорий входят 11 административно-территориальных образований. Это Крым, Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области, уточнили в Минфине.

Прежде программа по дальневосточной и арктической ипотеке распространялась на участников СВО, выполняющих задачи только на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. На текущий момент ей воспользовались более 200 тыс. российских семей.

Ранее сообщалось, что граждане РФ могут оформить налоговый вычет за жилье, купленное в ипотеку, и получить до 1,1 млн рублей. Изменения в системе налоговых вычетов за последний год напрямую связаны с введением новой прогрессивной шкалы НДФЛ, которая начала действовать с 2025 года.