В России расширят основания для увольнения мигрантов

Работодатели получат право увольнять мигрантов при введении в регионе ограничений на привлечение иностранной рабочей силы, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Поправки вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Это изменение позволяет регионам адаптироваться к местным условиям рынка труда и специфическим потребностям экономики каждого субъекта федерации. Например, регионы могут ограничить привлечение иностранной рабочей силы в сфере строительства, сельского хозяйства или услуг, если существует необходимость защиты внутреннего рынка труда и занятости местного населения.

Подобные меры были введены в ряде регионов, включая Московскую область, Краснодарский край, Новгородскую и Нижегородскую области. Ранее это можно было сделать только после ввода ограничений на федеральном уровне.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что государству необходимо полностью контролировать иностранных работников на всем сроке их нахождения в России. Он сообщил, что этот принцип уже заложен в программу цифрового профиля, где каждый пересекающий границу должен иметь полный биометрический учет.