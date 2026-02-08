Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 16:50

В России расширят основания для увольнения мигрантов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Работодатели получат право увольнять мигрантов при введении в регионе ограничений на привлечение иностранной рабочей силы, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Поправки вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Это изменение позволяет регионам адаптироваться к местным условиям рынка труда и специфическим потребностям экономики каждого субъекта федерации. Например, регионы могут ограничить привлечение иностранной рабочей силы в сфере строительства, сельского хозяйства или услуг, если существует необходимость защиты внутреннего рынка труда и занятости местного населения.

Подобные меры были введены в ряде регионов, включая Московскую область, Краснодарский край, Новгородскую и Нижегородскую области. Ранее это можно было сделать только после ввода ограничений на федеральном уровне.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что государству необходимо полностью контролировать иностранных работников на всем сроке их нахождения в России. Он сообщил, что этот принцип уже заложен в программу цифрового профиля, где каждый пересекающий границу должен иметь полный биометрический учет.

Россия
мигранты
работодатели
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число недовольных Мерцем жителей Германии
В Башкирии рыбаки спасли куницу с капканом на лапе
Молодоженов из России заселили на пепелище вместо райского отеля на Бали
«Беззаконие»: в Госдуме сравнили Украину с островом Эпштейна
«Комплекс уничтожения»: на Западе забеспокоились из-за подразделения ВС РФ
ЛДП Японии одержала победу на досрочных парламентских выборах
В Петербурге арестовали поставщика «некромантов»
В ГД рассказали о новшествах при получении налогового вычета по ипотеке
В Китае прошел парад пингвинов в галстуках и бабочках
«День святого Валентина — все»: в России отменят 14 февраля? Что известно
В России повысили тариф на холодную воду
Адабашьян рассказал о работе с Ефремовым над новым спектаклем
Коростелев четвертый, Непряева упала: фото первых выступлений россиян на ОИ
Грузовик на скорости влетел в россиян на популярном курорте
Шестилетний шумахер выехал на встречку и устроил ДТП
Слив системы отопления начался в Белгороде после крупной аварии
Квартиру Сабурова отдадут Долиной? Новости о депортации комика 8 февраля
Евродепутат раскрыл планы Брюсселя на создание армии
Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Глава аппарата премьера Британии подал в отставку из-за друга Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса
Общество

Не успеваю покупать капусту. Научилась жарить оладьи — домашние говорят: ужина не надо, вкусно и без мяса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.