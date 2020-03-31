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Для того, чтобы у детей было ощущение занятости во время вынужденного пребывания дома, для них нужно составить распорядок дня, рекомендует доктор психологических наук, научный сотрудник Центра психиатрии им. Сербского Елена Дозорцева.

Психолог отметила, что постоянство успокаивает ребёнка в атмосфере общей тревожности и неопределённости. Врач упомянула и о том, что родителям, не привыкшим проводить с детьми все дни напролёт, тоже может быть...