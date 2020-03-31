На данный момент в России пройден пиковый спрос граждан на продукты в торговых сетях, ситуация с продовольствием на территории страны стабильная. Об этом в среду, 1 апреля, журналистам сообщили представители пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко.
Исходя из полученной информации, сама зампред правительства отметила высокие темпы работ российских министерств и ведомств в штабном режиме. Также вице-премьер подчеркнула, что в стране уже пройден пиковый спрос на продукты.
Как сообщила Абрамченко, ситуация с продовольствием в стране стабильна и находится на особом контроле, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы зампреда правительства.
Как ранее писал NEWS.ru, большинство жителей России не планируют закупаться продуктами из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
Согласно результатам опроса ВЦИОМа, такого мнения придерживаются 87% граждан. Только один из десяти опрошенных (11%) намерен закупиться впрок.