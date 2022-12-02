В России призвали усилить контроль в самолетах из-за лихорадки Эбола Роспотребнадзор призвал усилить контроль в самолетах из-за вспышки лихорадки Эбола

Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

Роспотребнадзор призвал авиакомпании усилить санитарно-карантинный контроль в самолетах из-за вспышки лихорадки Эбола в Уганде, пишут «Известия». Предполагаемый случай инфекции обнаружили в Великобритании — у пациента по приезде из Африки развились симптомы, не исключающие заражение этим вирусом.

В Роспотребнадзоре подтвердили, что усилили действующие противоэпидемические меры, поскольку лихорадка Эбола могла выйти за территорию, где обычно распространялась. Между Россией и Угандой нет прямого авиасообщения, но вирус может попасть в страну на стыковочных рейсах через Дубай и Стамбул. Ведомство предписало провести для экипажей инструктаж относительно действий при обнаружении на борту больного с подозрением на Эболу. Кроме того, пилоты и бортпроводники должны следить, чтобы на борту было достаточно масок, перчаток и других средств защиты, а также быть готовыми вовремя проинформировать службы аэропорта и специалистов санитарно-карантинных пунктов.

Согласно инструкциям, человека с подозрением на Эболу нужно немедленно изолировать от других пассажиров, попросить их надеть медицинские маски и ограничить передвижение людей по салону. Ухаживать за больным должен отдельный бортпроводник, которому предписано быть в маске, перчатках, медицинском хирургическом халате, одноразовой шапочке для волос и фартуке. Также нужно дезинфицировать все места, где мог побывать инфицированный до изоляции.

Как уточнил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский, риск завоза этой инфекции в Россию исключить невозможно, поскольку у нее есть инкубационный период, однако настороженность или беспокойство по поводу вспышки лихорадки проявлять рано, в том числе благодаря существующей вакцине.

Ранее министр здравоохранения Уганды Диана Этвайн сообщила, что в стране зафиксировали вспышку суданского штамма лихорадки Эбола, пациент с подтвержденным случаем заражения лихорадкой скончался. Она рассказала, что у зараженного лихорадкой 24-летнего мужчины была высокая температура, диарея, боли в животе, его рвало кровью. Сообщалось, что восемь пациентов с подозрением на Эболу проходят лечение в специальном медицинском учреждении.