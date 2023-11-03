В России прекратились лесные пожары Рослесхоз: впервые с 16 марта в России не зафиксировали ни одного лесного пожара

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Впервые с 16 марта в России не зафиксировали ни одного лесного пожара, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства лесного хозяйства. Пожароопасный сезон в стране подходит к концу.

Впервые с 16 марта на настоящий момент на всей территории России нет ни одного действующего лесного пожара. Пожароопасный сезон 2023 года подходит к концу, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что наземное патрулирование и авиамониторинг в лесах страны продолжаются. Пожароопасный сезон открыт в 24 регионах, а в Московской и Астраханской областях, Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области и Крыму установлен особый противопожарный режим.

До этого лесопожарными службами были потушены пять возгораний в Краснодарском и Приморском краях. Площадь, пройденная огнем, составила 119 га.

Ранее начальник управления организации пожаротушения ГУМЧС РФ по Якутии Александр Федоров сообщил, что, по предварительным данным, ущерб от природных пожаров в Якутии составил 347 млн рублей. По его словам, наиболее сложная обстановка складывалась в Усть-Майском и Олекминском районах. С начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировали 879 ландшафтных возгораний.