В России предъявили обвинения двум экс-министрам обороны Украины СК заочно обвинил экс-глав Минобороны Украины Коваля и Гелетея в агрессии против Донбасса

Фото: Григорий Василенко/РИА Новости

Михаил Коваль

Бывшему исполняющему обязанности главы Минобороны Украины Михаилу Ковалю и экс-министру обороны страны Валерию Гелетею заочно предъявлены обвинения в координации военной агрессии против жителей Донбасса в 2014 году, сообщает СК России. В ведомстве подтвердили факты гибели 700 мирных жителей и ранения не менее 500 человек в период, когда Гелетей руководил обстрелами и авиаударами по территориям ДНР и ЛНР.

На основании этих сведений заочно предъявлены обвинения ранее исполнявшему обязанности министра обороны Украины Михаилу Ковалю и бывшему министру обороны Валерию Гелетею, которые координировали военную агрессию против жителей Донбасса в 2014 году, — говорится в сообщении.

Кроме того, обвинения предъявлены также командиру 92-й отдельной механизированной бригады Павлу Федосенко.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после попытки СБУ привлечь к ответственности командира дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша и экс-командующего Черноморским флотом ВМФ РФ Игоря Осипова.

Бастрыкин также поручил возбудить дело в связи с незаконным уголовным преследованием СБУ Набиуллиной и установить конкретных должностных лиц украинского ведомства, принявших решение привлечь гражданку РФ к уголовной ответственности.