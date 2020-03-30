Продажа и приготовление непромысловых животных в России может оказаться вне закона. Идея ввести такую меру принадлежит депутату Заксобрания Ленинградской области Владимиру Петрову, который направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко соответствующее обращение (есть в распоряжении NEWS.ru).

Как отметил законодатель, в последние недели по всей стране принимают беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом, а власти ведут активную борьбу с инфекцией и последствиями заражения людей.

Однако уже в этот период стоит планировать действия, которые помогут избежать повторения пандемий в будущем.

Врачи утверждают, что опасный коронавирус появился в результате употребления в пищу экзотических животных в Китае. В нашей стране также существуют места и заведения, где посетителям предлагают попробовать блюда нетрадиционной кухни. Мне известно, что в столице и регионах есть места, где в меню включены обезьяны, редкие морепродукты, экзотические млекопитающие. Очевидно, что поедание таких блюд также может стать причиной возникновения новых вирусов, сравнимых по опасности с тем, с которым сейчас борется весь мир. Владимир Петров депутат Законодательного собрания Ленинградской области депутат Законодательного собрания Ленинградской области

По всему миру ограничить употребление нестандартных блюд не получится, но такое можно сделать в России, подчеркнул Петров.

В данной связи прошу Вас разработать санитарные правила, запрещающие продажу и приготовление различных непромысловых животных, которые могут стать причиной возникновения болезней (летучие мыши, змеи, обезьяны, африканские и азиатские экзотические животные и прочие), — следует из документа.

Согласно историческим данным, многие эпидемии и пандемии произошли вследствие передачи инфекции от животного человеку. Например, от обезьян люди получили ВИЧ и лихорадку Эбола. От грызунов человечеству досталась чума, от оленей и мышей — болезнь Лайма, а от верблюда — оспа.

Стоит отметить, что актуальнее всего ситуация с возможным потреблением летучих мышей и змей в России может быть в дальневосточных регионах, которые имеют протяжённую границу с Китаем.

На Дальнем Востоке особенно заметно влияние КНР и её культуры, сказал в беседе с NEWS.ru председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Потому что большое количество контактов. На Дальнем Востоке очень много людей работают, отдыхают в соседних странах: Корее, Китае, Вьетнаме. Это приводит к массовому переносу не только пищевых, но и медицинских и рекреационных практик. Специальные бани, массажи, отдых. Многие дальневосточники покупают квартиры себе и родителям в близлежащих городах других стран. Из очевидных пищевых заимствований, к примеру, за последние 20 лет достаточно широко стали использовать специально приготовленный солёный папоротник, который с удовольствием на Дальнем Востоке едят, потому что он вкусный, полезный. Юрий Крупнов председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития

Вероятность передачи возбудителя от животных зависит не только от их вида, но и от их возможной заражённости чем-либо, рассказал NEWS.ru доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Например, получить смертельную болезнь можно и от «традиционных» для российской полосы обитателей животного мира.

Например, медвежатина, кабанятина. Они употребляют в пищу падаль, а иногда и заражённых мелких животных. Они могут нести в себе такую штуку, как трихинеллёз. Это инвалидность или смерть. Это гораздо страшнее, чем коронавирус. Много всего есть. Я ел антилопу, в ней ничего такого страшного нет. Коронавирус пошёл не от того, что они кого-то экзотического едят. Может, там мутация произошла, и вирус нашёл в человеке нового хозяина. Это естественный эволюционный процесс. Просто не повезло тому, кто съел конкретное животное, в котором процесс мутации произошёл. Владислав Жемчугов микробиолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук микробиолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук

Он также отметил, что на Алтае около двух лет назад были зафиксированы случаи чумы вследствие употребления в пищу сусликов.