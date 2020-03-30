Продажа и приготовление непромысловых животных в России может оказаться вне закона. Идея ввести такую меру принадлежит депутату Заксобрания Ленинградской области Владимиру Петрову, который направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко соответствующее обращение (есть в распоряжении NEWS.ru).
Как отметил законодатель, в последние недели по всей стране принимают беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом, а власти ведут активную борьбу с инфекцией и последствиями заражения людей.
Однако уже в этот период стоит планировать действия, которые помогут избежать повторения пандемий в будущем.
Врачи утверждают, что опасный коронавирус появился в результате употребления в пищу экзотических животных в Китае. В нашей стране также существуют места и заведения, где посетителям предлагают попробовать блюда нетрадиционной кухни. Мне известно, что в столице и регионах есть места, где в меню включены обезьяны, редкие морепродукты, экзотические млекопитающие. Очевидно, что поедание таких блюд также может стать причиной возникновения новых вирусов, сравнимых по опасности с тем, с которым сейчас борется весь мир.
По всему миру ограничить употребление нестандартных блюд не получится, но такое можно сделать в России, подчеркнул Петров.
В данной связи прошу Вас разработать санитарные правила, запрещающие продажу и приготовление различных непромысловых животных, которые могут стать причиной возникновения болезней (летучие мыши, змеи, обезьяны, африканские и азиатские экзотические животные и прочие), — следует из документа.
Согласно историческим данным, многие эпидемии и пандемии произошли вследствие передачи инфекции от животного человеку. Например, от обезьян люди получили ВИЧ и лихорадку Эбола. От грызунов человечеству досталась чума, от оленей и мышей — болезнь Лайма, а от верблюда — оспа.
Стоит отметить, что актуальнее всего ситуация с возможным потреблением летучих мышей и змей в России может быть в дальневосточных регионах, которые имеют протяжённую границу с Китаем.
На Дальнем Востоке особенно заметно влияние КНР и её культуры, сказал в беседе с NEWS.ru председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Потому что большое количество контактов. На Дальнем Востоке очень много людей работают, отдыхают в соседних странах: Корее, Китае, Вьетнаме. Это приводит к массовому переносу не только пищевых, но и медицинских и рекреационных практик. Специальные бани, массажи, отдых. Многие дальневосточники покупают квартиры себе и родителям в близлежащих городах других стран. Из очевидных пищевых заимствований, к примеру, за последние 20 лет достаточно широко стали использовать специально приготовленный солёный папоротник, который с удовольствием на Дальнем Востоке едят, потому что он вкусный, полезный.
Вероятность передачи возбудителя от животных зависит не только от их вида, но и от их возможной заражённости чем-либо, рассказал NEWS.ru доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Например, получить смертельную болезнь можно и от «традиционных» для российской полосы обитателей животного мира.
Например, медвежатина, кабанятина. Они употребляют в пищу падаль, а иногда и заражённых мелких животных. Они могут нести в себе такую штуку, как трихинеллёз. Это инвалидность или смерть. Это гораздо страшнее, чем коронавирус. Много всего есть. Я ел антилопу, в ней ничего такого страшного нет. Коронавирус пошёл не от того, что они кого-то экзотического едят. Может, там мутация произошла, и вирус нашёл в человеке нового хозяина. Это естественный эволюционный процесс. Просто не повезло тому, кто съел конкретное животное, в котором процесс мутации произошёл.
Он также отметил, что на Алтае около двух лет назад были зафиксированы случаи чумы вследствие употребления в пищу сусликов.
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