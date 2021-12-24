В России предложили способ интеграции инвалидов в экономическую систему

Социально-экономическая занятость является одной из самых серьёзных проблем для инвалидов в России. В силу определённых сложностей с созданием особых условий труда или просто из-за предвзятого отношения многие работодатели предпочитают не трудоустраивать людей с ограниченными физическими или умственными возможностями, даже если эти ограничения не являются барьером в исполнении тех или иных функций. Автор проекта «20 идей по развитию России» , предприниматель и активист Дмитрий Давыдов считает, что Россия должна использовать опыт ведущих мировых держав по интеграции инвалидов в социально-экономическую деятельность.

В 2010 году Международная Организация Труда при ООН провела исследование проблемы занятости инвалидов в 58 странах. Россия заняла первое место по дискриминации труда между инвалидами и не инвалидами. Разрыв в уровне трудоустройства между этими двумя группами составил 52,7 процента, в то время как в 10 наиболее развитых странах этот показатель не превышал 12 процентов.

По словам предпринимателя, в России за прошедшие годы на государственном уровне была проделана огромная работа, направленная на инклюзию граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья, в социальную сферу. Однако кардинальным образом ситуация в нашей стране не изменилась. Так, в 2021 году, по данным Росстата, около 14 процентов инвалидов, состоящих на учёте в системе Пенсионного фонда, работают, в то время как общая доля занятого населения составляет 58,5 процента. Такое положение свидетельствует о том, что работодатели мало заинтересованы в приёме на работу инвалидов.

Люди с ограниченными возможностями работают в полиграфической мастерской в Москве Владимир Астапкович/РИА Новости

Отечественное законодательство регулирует трудоустройство людей с ограниченными возможностями через систему квотирования, согласно которой организации с численностью штата более 100 человек обязаны принимать на работу инвалидов в количестве от двух до четырёх процентов численности сотрудников. Для компаний размером в 35–100 работников местные органы власти также могут установить квоту до трёх процентов. Отказ работодателя в приёме на работу в пределах установленной квоты влечёт штраф в размере лишь 5–10 тысяч рублей. Однако на практике работодатель может отказать инвалиду в приёме на работу и без штрафа, сославшись на некомпетентность или отсутствие опыта и навыков. Обжалование такого решения и восстановление своих прав на трудоустройство по квоте происходит только в судебном порядке, что является серьёзным препятствием для пострадавшего. Чтобы изменить ситуацию, стоит обратить внимание на успешный зарубежный опыт по созданию положительной мотивации для интеграции инвалидов в рабочие процессы работодателями, считает Давыдов.

К примеру, в Швеции, которая является одной из лидирующих стран в Европе и мире по интеграции инвалидов в социально-экономическую деятельность, в 2020 году занятость населения в возрасте 16–64 года составила 77 процентов. При этом занятость среди людей, которые при опросе отметили наличие инвалидности, составила 67 процентов. Такие высокие по сравнению с российскими результаты можно объяснить государственной поддержкой предпринимателей, которые устраивают в свои компании инвалидов. Любая компания в Швеции при трудоустройстве инвалида может подать заявку на субсидию, которую государственный орган выплачивает работодателю на протяжении действия трудового договора. Субсидии выплачивают за развитие инвалида на рабочем месте, за предоставление ему подходящего рабочего пространства и проведение адаптации на рабочем месте, за обеспечение долгосрочной поддержки и занятости с целью сохранения рабочего места за инвалидом.

Дмитрий Давыдов предлагает на законодательном и административном уровнях в России учредить финансовую поддержку компаниям и индивидуальным предпринимателям, готовым трудоустраивать инвалидов вне обязательной квоты или сверх квоты. Также автор проекта предлагает разработать систему выдачи целевых субсидий и грантов на мероприятия по адаптации инвалидов на рабочих местах и систему проверки использования выделенных средств по назначению.

Инспектор администрации московского парковочного пространства следит за соблюдением оплаты и правил парковки для инвалидов на Варшавском шоссе в Москве Евгений Одиноков/РИА Новости

Изначально эта система должна финансироваться за счёт бюджета, однако можно привлечь и частные средства, ужесточив существующее законодательство, считает бизнесмен. По задумке автора проекта, все компании, не выполняющие квоту, обяжут выплачивать ежемесячный взнос в фонд. Также будет поднят размер штрафов для компаний, игнорирующих это обязательство и не соблюдающих законодательство по социальной адаптации инвалидов.

Благодаря этим мерам поддержку получат не только инвалиды, но и предприниматели, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. Повысится доля социально активного трудящегося населения, что положительно скажется на экономике страны в целом. Однако реализация этих инициатив невозможна без законодательной поддержки со стороны государства, отмечает Дмитрий Давыдов.