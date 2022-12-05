В России предлагают разрешить досрочный выход на пенсию директорам школ

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутаты Госдумы обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением разрешить выход на досрочную пенсию директорам школ, детсадов и их заместителям, а также социальным педагогам, которые работают в общеобразовательных учреждениях. На сегодня таким правом пользуются только социальные педагоги, работающие в детских домах и образовательных структурах для детей с отклонениями в развитии, пишут «Известия».

По мнению авторов инициативы, отсутствие права досрочного выхода на пенсию у обычных педагогов является несправедливым.

Работа социальных педагогов в общеобразовательных учреждениях, директоров, замдиректоров школ и детских садов также сопряжена с психофизическими нагрузками, — цитирует издание аргументы парламентариев.

Причиной обращения стали жалобы самих педагогов, которых не устраивает, что в педагогический стаж работа социального педагога не засчитывается, поэтому они не могут рассчитывать на досрочную пенсию.

Педагоги в обычных учреждениях работают с детьми, имеющими отклонения в психике, так же, как и их коллеги в специализированных структурах. На директоров и их заместителей возлагается большая ответственность, что также приравнивается к факторам повышенной психофизической нагрузки.

В пояснениях Минтруда указано, что на сегодня право на досрочную пенсию могут получить все педагоги, работа которых сопряжена с неблагоприятным воздействием разного рода факторов, в том числе и повышенными психофизиологическими нагрузками, аргументируют авторы законодательной инициативы.

Ранее сообщалось, что группа депутатов от фракции ЛДПР планирует подать законопроект, согласно которому на досрочный выход на пенсию смогут рассчитывать все работники аварийно-спасательных служб. На сегодняшний день выходить на пенсию раньше положенного срока могут только сотрудники МЧС.