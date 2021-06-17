В России появится вакцина от коронавируса в виде пастилы

https://static.news.ru/photo/d0a17a2c-cff7-11eb-a087-96000091f725_660.jpg Фото: mossobyanin/vk.com

В России разрабатывается мукозальная вакцина от коронавируса, которая будет выпускаться в виде пастилы и жевательных таблеток. Созданием препарата занимается Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству.

После испытаний новое лекарство будет применяться в различных схемах профилактики и лечения COVID-19. Сроки производства препарата пока не называются.

Между тем руководитель ЦНИИ полковник Сергей Борисевич рассказал агентству, что работы в данном направлении ведутся.

Ранее специалисты Центрального научно-исследовательского института принимали участие в разработке первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что изменения в состав «Спутника V» из-за индийского штамма вноситься не будут. По его словам, это нецелесообразно из-за длительного срока создания новой вакцины. Разработка займёт несколько месяцев, за которые вирус может мутировать и появится новый штамм. Для поддержания высоких титров антител эксперт порекомендовал сначала привиться «Спутником V», а позднее провести ревакцинацию «Спутником Лайт».