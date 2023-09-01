В России появится система распознавания такси и каршеринга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Система распознавания такси, каршеринга и спецтранспортра появится в России, сообщил генеральный директор российского разработчика систем распознавания лиц NtechLab Сергей Сучков, передает ТАСС. Ранее компания выпустила технологию для распознавания лиц, которая применяется в Москве и была задействована во время Чемпионата мира по футболу в Катаре.

Мы выпустили крупнейшее за два года обновление продукта FindFace Multi. В обновленном продукте добавилась функция распознания спецтранспорта, такси и каршеринга, — сказал Сучков.

По его словам, система может применяться на объектах промышленной и критической инфраструктуры, а также внедряться в «умные» шлагбаумы. Кроме этого, технология имеет функцию контроля пересечения линий. Это значит, что, если посторонний окажется на территории объекта, то оператор получает тревожное оповещение.

Недавно сообщалось, что в России создадут систему для поиска домашних животных, разработкой займется компания — создатель системы распознавания лиц NtechLab. Разработчики предполагают, что люди, потерявшие или нашедшие животных, смогут загружать их фотографии, а искусственный интеллект сравнит снимки.