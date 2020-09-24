В России полностью восстановили оказание плановой медпомощи

Плановая медицинская помощь, которую временно прекращали оказывать в России из-за пандемии COVID-19, возвращена в полном объёме, заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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Сегодня мы вернули в полном объёме медицинскую помощь, хотя по-прежнему продолжаем оказывать медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, — сказал Мурашко.
Как писал NEWS.ru, в июне председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении плановой медпомощи. Однако это касалось только регионов, где эпидемиологическая ситуация стабильна и не вызывает опасений.
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