В России полностью восстановили оказание плановой медпомощи

https://static.news.ru/photo/d1019354-fe78-11ea-96e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Плановая медицинская помощь, которую временно прекращали оказывать в России из-за пандемии COVID-19, возвращена в полном объёме, заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Как передаёт ТАСС, министр коснулся темы плановой медпомощи на мероприятии Межучрежденской целевой группы ООН по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний. Мурашко напомнил, что из-за коронавируса пришлось временно останавливать в том числе и проведение операций на опорно-двигательном аппарате.

Сегодня мы вернули в полном объёме медицинскую помощь, хотя по-прежнему продолжаем оказывать медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, — сказал Мурашко.

Как писал NEWS.ru, в июне председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении плановой медпомощи. Однако это касалось только регионов, где эпидемиологическая ситуация стабильна и не вызывает опасений.