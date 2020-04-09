В России под медконтролем из-за COVID-19 находятся более 160 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/10fe889e-7af9-11ea-83e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/ АГН«Москва»

По данным Роспотребнадзора, в настоящее время в России под наблюдением врачей остаются около 162 тысяч человек с подозрением на коронавирус.

Кроме того, для клинически здоровых лиц, но не имеющих возможностей для изолированного проживания, в стране предусмотрено 423 обсерватора на 31 тысячу мест. В ведомстве также сообщается , что с начала 2020 года в России было проведено более 1,09 млн тестов на COVID-19.

В РФ на сегодняшний день выявлено 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 711 человек, умерли 79.

Как писал NEWS.ru, ранее Собянин заявил, что горожан ждут серьёзные испытания в связи с коронавирусом и к этому нужно готовиться. По его словам, пик заболеваний ещё не наступил, столица находится «скорее у подножия этого пика, даже не в середине».