«Никакого пика ещё не наступило»: Собянин рассказал о коронавирусе в Москве

https://static.news.ru/photo/92d8964e-7ac6-11ea-9032-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что горожан ждут серьёзные испытания в связи с коронавирусом и к этому нужно готовиться. По его словам, пик заболеваний ещё не наступил, столица находится «скорее у подножия этого пика, даже не в середине».

Знаете, прогнозы — дело неблагодарное, особенно в такой среде, как разговоры по поводу пандемии и распространения вируса и так далее. Сколько учёных, сколько инфекционистов, столько и прогнозов различного рода, — пояснил Собянин в интервью РИА Новости.

Он добавил, что Москва готова к максимальному тестированию, максимальной подготовке медицинской системы, максимальном контроле за соблюдением режима самоизоляции и карантина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что закрытие на карантин промышленных предприятий Москвы окажется бессмысленной и неправильной мерой, заявил мэр Сергей Собянин. Московский градоначальник отметил, что закрытие торговых центров, развлекательных заведений и других предприятий сферы услуг стало «абсолютно точным» решением, но подобные меры избыточны для компаний, «которые не оказывают услуги гражданам, которые работают в замкнутых коллективах».