Собянин исключил карантин для промышленности Москвы

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Закрытие на карантин промышленных предприятий Москвы окажется бессмысленной и неправильной мерой, заявил мэр Сергей Собянин.

Московский градоначальник отметил, что закрытие торговых центров, развлекательных заведений и других предприятий сферы услуг стало «абсолютно точным» решением, но подобные меры избыточны для компаний, «которые не оказывают услуги гражданам, которые работают в замкнутых коллективах».

Дальше лезть и закрывать промышленные предприятия, строительные предприятия, строительную индустрию, металлообработку, производство строительных материалов, мне кажется, было бы неправильным, — цитирует «Интерфакс» выступление Собянина на совещании президента с главами регионов.

Собянин предложил другим губернаторам и президенту определить перечень отраслей, которые смогут продолжить работу в условиях всеобщей изоляции.

Как писал NEWS.ru, 8 апреля президент Владимир Путин обратился к нации с третьи подряд заявлением по ситуации с коронавирусом в России. Президент отметил сложность ситуации, объявил о новых мерах финансовой помощи, но вместе с тем призвал региональные власти ослабить ограничения на территориях с благоприятной эпидемиологической обстановкой.