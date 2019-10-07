https://static.news.ru/photo/2e291ac8-e8f1-11e9-8d96-fa163e074e61_660.jpg Светлана Прокопьева Фото: svetlana.prokopyeva.9/facebook.com

Президент Владимир Путин знаком с ситуацией с ведущей одной из программ радиостанции «Эхо Москвы» Светланой Прокопьевой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что это не тот вопрос, который касается главы государства, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что лингвисты и психологи решили, что признаком оправдания терроризма в тексте журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой является указание на несоблюдение «прав и свобод граждан» в России, сравнение совершившего самоподрыв подростка с народовольцами XIX века и отсутствие должной негативной оценки его действий.

Силовики предъявили журналистку обвинение по статье УК «Публичное оправдание терроризма» за рассуждения о возможных мотивах 17-летнего Михаила Жлобицкого, который в ноябре 2018 года подорвал себя в приёмной ФСБ в Архангельске.

В феврале мировой суд Пскова оштрафовал редакции радиостанции «Эхо Москвы» и издания «Псковская лента новостей» после того, как они высказали мнение, что подрыв молодого анархиста в приёмной УФСБ по Архангельской области мог быть спровоцирован государственными репрессиями.