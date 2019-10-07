Президент Владимир Путин знаком с ситуацией с ведущей одной из программ радиостанции «Эхо Москвы» Светланой Прокопьевой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
При этом он подчеркнул, что это не тот вопрос, который касается главы государства, передаёт
Ранее News.ru писал, что лингвисты и психологи решили, что признаком оправдания терроризма в тексте журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой является указание на несоблюдение «прав и свобод граждан» в России, сравнение совершившего самоподрыв подростка с народовольцами XIX века и отсутствие должной негативной оценки его действий.
Силовики предъявили журналистку обвинение по статье УК «Публичное оправдание терроризма» за рассуждения о возможных мотивах 17-летнего Михаила Жлобицкого, который в ноябре 2018 года подорвал себя в приёмной ФСБ в Архангельске.
В феврале мировой суд Пскова оштрафовал редакции радиостанции «Эхо Москвы» и издания «Псковская лента новостей» после того, как они высказали мнение, что подрыв молодого анархиста в приёмной УФСБ по Архангельской области мог быть спровоцирован государственными репрессиями.
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