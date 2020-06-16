В России под контролем из-за COVID-19 остаётся более 300 тысяч человек

Ещё 308 тысяч человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом.
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За последние недели обстановка с COVID-19 в стране почти не изменилась. Как и в мае, ежедневно выявляют около 8–9 тысяч заражённых. Россия держится на третьей в мире строчке по распространению вируса среди населения.
Ранее в Минздраве назвали условие для вымирания коронавируса в России. Как заявил глава ведомства Михаил Мурашко, наличие иммунитета к коронавирусной инфекции более чем у 45% населения гарантированно прервёт цепочку её передачи. Он также отметил, что популяционный иммунитет к коронавирусу у россиян ещё не сформирован, хотя число людей с антителами увеличивается. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, уже 650 тысяч человек в России протестированы на иммунитет к COVID-19, почти 14% имеют антитела. В Москве таких граждан 17%, писал NEWS.ru.
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