В России под контролем из-за COVID-19 остаётся более 300 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/fc62def4-b067-11ea-abed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё 308 тысяч человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора, за сутки было проведено 284 тысячи исследований на COVID-19. Всего с начала эпидемии сделано около 15,6 млн тестов.

За последние недели обстановка с COVID-19 в стране почти не изменилась. Как и в мае, ежедневно выявляют около 8–9 тысяч заражённых. Россия держится на третьей в мире строчке по распространению вируса среди населения.

Ранее в Минздраве назвали условие для вымирания коронавируса в России. Как заявил глава ведомства Михаил Мурашко, наличие иммунитета к коронавирусной инфекции более чем у 45% населения гарантированно прервёт цепочку её передачи. Он также отметил, что популяционный иммунитет к коронавирусу у россиян ещё не сформирован, хотя число людей с антителами увеличивается. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, уже 650 тысяч человек в России протестированы на иммунитет к COVID-19, почти 14% имеют антитела. В Москве таких граждан 17%, писал NEWS.ru.