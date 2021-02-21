В России от коронавируса умерли за сутки 337 человек

https://static.news.ru/photo/e8702de0-74e6-11eb-9a47-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России от COVID-19 скончались 337 человек. Всего с начала пандемии жертвами инфекции в стране стали 83,6 тысячи человек.

За прошедшие 24 часа выявлено 12,6 тысячи новых случаев заражения. Общее их количество на данный момент превышает 4,1 млн.

Из больниц по выздоровлении выписаны за сутки 12,9 тысячи пациентов. Всего в России от коронавируса выздоровели более 3,7 млн человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. Лидируют США, где выявлено более 28,1 млн случаев заражения. На втором и третьем местах находятся Индия и Бразилия соответственно. Четвёртое место занимает Великобритания.

Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 111,3 млн случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали более 2,4 млн жителей Земли. Выздоровели свыше 62,8 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что следующий всплеск заболеваемости коронавирусом произойдёт в России осенью. Такой прогноз сделал вирусолог, профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский. Он пояснил, что весной обычно подъёма заболеваемости не ждут, поскольку с потеплением инфекции слабеют.