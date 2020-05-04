В России от коронавируса излечились более 18 тысяч человек

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

За последние сутки в России зафиксировано 10 581 случаев новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заболевших составило 145268 в 85 регионах. Таковы данные федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на утро 4 мая.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Из них 5352 (50,6%) не имеют клинических проявлений болезни. За сутки из больниц выписаны 1456 человек. Всего с начала...