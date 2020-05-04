Общество

В России от коронавируса излечились более 18 тысяч человек

11:00, 04 мая 2020
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

За последние сутки в России выписано по выздоровлению от коронавирусной инфекции 1456 человек. Общее число излечившихся составило 18095 тысяч.

Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Также под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом остаются 217 тысяч человек.

Кроме того, за прошедшие сутки в стране зафиксировано 10 581 случаев коронавируса. Из них 5352 человека не имели клинических проявлений болезни. Таким образом, общее число заболевших составило 145268 в 85 регионах, писал NEWS.ru.

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