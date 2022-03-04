В России ограничили доступ к сайтам Русской службы ВВС и «Радио Свобода»

В России ограничен доступ к сайтам «Радио Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) и Русской службы ВВС. Информация об этом содержится в реестре Роскомнадзора.

В ведомстве пояснили , что ограничения введены на основании решения Генпрокуратуры, а основанием для этого служит статья 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ресурсы внесены в реестр за призывы к экстремизму, массовым беспорядкам и участию в незаконных массовых акциях.

Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). Причиной прослужило систематическое размещение ими ложных материалов о специальной операции России на Украине. Накануне под блокировку попало интернет-издание «Медуза» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) за призывы к экстремизму и массовым беспорядкам. Кроме того, ведомство пригрозило заблокировать «Википедию» за статью «Вторжение России на Украину».