В РФ одобрили одновременную прививку «Спутником Лайт» и вакциной от гриппа

Минздрав России одобрил одновременную прививку «Спутником Лайт» и вакциной против гриппа. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по применению «Спутника V». Об этом сообщается на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при одновременном введении, — говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что при одновременной вакцинации от коронавируса и гриппа препараты должны вводиться в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

В Минздраве подчеркнули, что важно защититься от заражения в условиях роста заболеваемости COVID-19 и гриппом. Это относится не только к россиянам старшего поколения, но и к молодёжи, которая сегодня также находится в группе риска.

«Спутник Лайт» — облегчённый вариант вакцины «Спутник V». Её особенность заключается в том, что после первой прививки не требуется повторного введения препарата. Вакцина была разработана НИИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и зарегистрирована Минздравом 29 марта 2021 года.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что «Спутник V» защищает от всех штаммов коронавируса, включая штамм «дельта». По его словам, новые варианты штамма «дельта» появляются регулярно, однако нет ни одного, который превышал бы по распространению десятые доли процента.