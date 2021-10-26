Гинцбург рассказал, от каких штаммов коронавируса защищает «Спутник V»

Российская вакцина «Спутник V» защищает от всех штаммов коронавируса, включая штамм «дельта». Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцина «Спутник V» эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом, — сообщил Гинцбург.

Он отметил, что новые варианты штамма «дельта» появляются регулярно, однако нет ни одного, который превышал бы по распространению десятые доли процента.

Несколько дней назад в Московском регионе были выявлены три случая заражения новым штаммов коронавируса «дельта» AY.4.2.

Британское Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA), в свою очередь, заявило, что новый вариант штамма «дельта» потенциально имеет более высокие темпы распространения в сравнении с «классическим» штаммом. Новый вариант известен как AY.4.2, или VUI-21OCT-01.