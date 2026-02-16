В России оценили шансы введения моратория на рост тарифов в сфере ЖКХ Общественник Бондарь усомнился, что мораторий на рост тарифов в ЖКХ будет принят

В России вряд ли будет введен полный мораторий на рост тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, вместо тотальной заморозки цен для всех граждан более эффективным инструментом является уже существующая система адресных субсидий.

Вместо полной заморозки тарифов в сфере ЖКХ лучше обращать внимание на точечную помощь. В нашей стране уже работают субсидии на оплату жилья. Если семья тратит на квитанции больше определенной доли своего дохода, государство возвращает часть денег. Это кажется более справедливым, чем давать скидку всем подряд, включая владельцев элитного жилья. Скорее всего, жесткий запрет на рост тарифов в сфере ЖКХ вряд ли пройдет все стадии одобрения. Вероятно, власти выберут путь строгого контроля через антимонопольную службу. Сейчас ФАС активно проверяет обоснованность цен в регионах и может отменять завышенные цифры, — пояснил Бондарь.

Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект о введении моратория на повышение стоимости услуг ЖКХ в России сроком на два года. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента.