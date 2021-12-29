Глава Роспотребнадзора: штамм «омикрон» заразнее других в три — пять раз

Новый штамм коронавируса «омикрон» в три — пять раз заразнее других, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой приводит ТАСС. Руководитель ведомства добавила, что первые проявления болезни у заражённых им наблюдаются уже на третий-пятый день после инфицирования.

Передача «омикрона» идёт гораздо быстрее, он более заразен — по разным оценкам, от трёх до пяти раз. Сокращается инкубационный период — максимальный остаётся 14 дней, однако первые клинические признаки проявляются уже на третий — пятый день, — сказала Попова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Она подчеркнула, что все существующие в России вакцины защищают от нового штамма «омикрон».

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что новый штамм коронавируса «омикрон» в пять — семь раз заразнее предыдущих вариантов смертоносной инфекции. Она также опровергла сообщения о том, что «омикрон» якобы не опасен. Исследования, проведённые Пшеничной и её коллегами в ЮАР, показали, что штамм может приводить к тяжёлым формам заболевания у непривитых. Профессор добавила, что существующие в мире вакцины защищают от тяжёлых случаев течения «омикрона». Вакцинированный человек заболеть может, однако болезнь у него будет протекать легко.

Кроме того, стало известно, что маски в московском транспорте в новогодние праздники будут проверять почти в полтора раза больше контролёров, чем обычно. Контроль будет ужесточён, маски нельзя будет спускать на подбородок в течение всей поездки.