В России призвали жестко отреагировать на «Кенигсберг» в немецкой газете Аналитик Борисов призвал МИД РФ отреагировать на переименование Калининграда в немецкой газете

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Калининград

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung последовала польскому примеру и назвала российский Калининград Кенигсбергом, обратил внимание научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Тимофей Борисов. Как сообщает EADaily, аналитик призвал МИД России жестко отреагировать на публикацию.

Издание поясняет, что эксперт опубликовал в соцсети фотографию вырезки из немецкой газеты, где сообщается о закрытии немецких консульств в России. В переводе на русский фраза звучит: «Германия закрывает консульства в Кенигсберге, Екатеринбурге и Новосибирске».

Мы удивлялись недавно польским выходкам по поводу их переименования нашего Калининграда в Крулевец, а сегодня «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» назвала его Кенигсбергом. <...> Думаю, нашему МИДу надо жестко отреагировать на такую выходку, — написал аналитик.

Борисов подчеркнул, что в немецких СМИ вряд ли можно найти старые названия польских городов Вроцлава, Щецина и Гданьска — Бреслау, Штеттин и Данциг. Эксперт выразил возмущение, почему это стало возможным в отношении России.

Между тем, как указывает издание, если десять лет назад немецкоязычная печать, говоря о Калининграде, делала приписку «ehemaliger Königsberg» (бывший Кенигсберг), то теперь написание «Кенигсберг» вместо Калининграда практикуется с известной регулярностью. Так, в 2019–2021 годах не раз сообщалось о «печатном переименовании» российского города в СМИ Германии, Австрии и Швейцарии.

Ранее глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил переименовать Калининградскую область в Балтийский край, а Калининград — во Владибалтийск.