В России новый рекорд по заболевшим COVID за сутки — более 65 тысяч случаев

России отмечен новый максимум случаев коронавируса за сутки — заболели 65109 человек, передаёт федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID. Жертвами COVID-19 стали 655 заболевших.

Госпитализировали за сутки составило 5 970 человек, на 3,9% меньше по сравнению с 23 января. Выздоровели от коронавируса 21714 чeловек.

В Москве заразились 19 509 чeловек — на 1 981 больше, чем вчера. В Московской облаcти — 5 980. В Санкт-Петербурге — 8 413 человек.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России в середине февраля. По его словам, в Москве максимальные показатели будут зафиксированы несколько раньше. Он пояснил, что инкубационный период у нового штамма «омикрон» в среднем составляет два-три дня, максимум — семь дней. Пик заболеваемости будет на четвёртом инкубационном периоде.

За минувшие сутки в России было выявлено 49 513 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за всё время пандемии. Общее число заболевших приближается к 11 млн. Также рекордный прирост зафиксирован в Москве, там заболели 15 987 человек.