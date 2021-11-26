«В России не обнаружен»: оперштаб о новом штамме коронавируса

На территории России новый штамм COVID-19 B.1.1.529 на текущий момент не обнаружен. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Там отметили, что этот вариант может быть более заразным и снижать эффективность антител, а также способен вытеснить «дельта»-штамм, передаёт РИА Новости.

На территории России данный штамм на текущий момент не обнаружен <...>. По информации Роспотребнадзора, отличительной чертой данного варианта является то, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые могут делать его более заразным, а также повлиять на снижение эффективности антител, — заявили в оперштабе.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что B.1.1.529 может выбить из России «дельта»-штамм, который занимает в стране лидирующее положение и считался до сих пор самым заразным.

Раз этот штамм активно распространяется в некоторых регионах Южной Африки, и за очень короткое время, кажется, сместил «дельту», то вероятность такая есть, — считает он.

Ранее сообщалось, что Россия с 28 ноября ограничит въезд иностранцев из Гонконга, а также из нескольких стран юга Африки из-за нового штамма COVID.