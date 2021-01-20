В России начались массовые проверки перепланировок в квартирах

https://static.news.ru/photo/28b16ea6-5bcd-11eb-bed9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Сотрудники Госжилинспекции начали выходить в рейды по жилым домам с целью выявления незаконных перепланировок. В конце 2020 года по всей стране заработал единый государственный реестр недвижимости. В нём находятся и технические паспорта помещений. Инспекторы устраивают рейды по квартирам, о нарушениях в которых заявляют соседи.

Инспекторов интересует практически любое несогласованное изменение. Причём не только снесённые стены для расширения комнат или дополнительно протянутые трубы. Штраф можно получить даже за снятую кухонную дверь, — сообщает РЕН ТВ.

Жилинспекторы дважды отправляют уведомление о своём визите по почте. Если же дверь им не открывают, они обращаются в суд и приходят уже с приставами.

Если они обнаружат изменения в квартире, отвечающие техническим требованиям, но не внесённые в реестр, их нужно будет просто отобразить на бумаге, за опасную же перепланировку — отвечать в суде. При этом к незаконной перепланировке, помимо сноса несущих стен, относится, к примеру, отсутствие двери на кухне с газовой плитой.

Если суд обяжет привести в первоначальное положение, то здесь необходимо будет проводить это всё за свой счёт. Более того, на лицо, в отношении которого будет вынесен судебный акт, может быть возложена обязанность по возмещению судебных расходов, — отметил юрист Роман Францев.

Как писал NEWS.ru, переоборудование одной трёхкомнатной квартиры в две однокомнатные стало причиной привлечения к наказанию жителя Москвы. Об этом сообщила Мосжилинспекция. По словам представителей ведомства, житель дома № 10/2 на Самаркандском бульваре провёл также коммуникации, создав вторую кухню и ванную комнату. Именно из-за аварии в новом санузле об этом стало известно соседу, который и пожаловался на незаконную перепланировку, из-за которой его квартиру залило. Однако владелец «трёшки» не стал пускать сотрудников Мосжилинспекции, чтобы они на месте «оценили» перепланировку.

Ведомству пришлось добиваться этого с помощью решения суда. Выяснилось, что он ещё и объединил лоджию с жилой комнатой, демонтировав оконно-дверной блок, и затронул несущие стены. Москвича обязали вернуть квартиру в прежнее состояние.