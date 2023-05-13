В России начали выпускать полностью отечественный патрон Cheytac В России ипортозаместили патрон Cheytac, его производят из отечественных комплектующих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское предприятие Lobaev Arms начало серийное производство мощного снайперского патрона 10,3×77 мм Cheytac, используя исключительно отечественные комплектующие, передает РИА Новости со ссылкой на главу компании Владислава Лобаева. Он уточнил, что до недавнего времени гильзы для этих патронов приобретались в США и Австралии, а порох — в США и Финляндии.

Мы создали полностью российский патрон для винтовок калибра 375 Cheytac, уже начали его серийное производство. Впервые на наши винтовки калибра 375 Cheytac поставляются патроны с российской гильзой разработки Lobaev Arms и порохом одного казанского предприятия, раньше мы использовали зарубежные комплектующие, — сообщил Лобаев.

Lobaev Arms, расположенная в Тарусе, Калужская область, специализируется на производстве гражданского и служебного снайперского оружия и является первым в истории России частным оборонным предприятием.

Одной из наиболее известных разработок компании является снайперская винтовка «Сумрак», которая в настоящее время считается самым дальнобойным оружием в своем классе в мире, способным поражать цели на рекордное расстояние в 4,2 километра.

Ранее сообщалось, что российские силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» калибра стран НАТО 12,7х99 мм. Оружие демонстрирует высокую точность. Модульная винтовка «Опустошитель» обладает уникальной кучностью стрельбы и стреляет в четыре раза точнее, чем ее американский конкурент Barret.