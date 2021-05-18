В России может появиться система, отслеживающая террористов в соцсетях

https://static.news.ru/photo/2f841c3a-b86e-11eb-adad-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После трагедии в казанской школе в Сети вновь разгорелась дискуссия о необходимости контроля соцсетей и мессенджеров. В интервью «Парламентской газете» эксперты отметили, что прообраз системы, отслеживающей террористов в киберпространстве, уже создан.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил создать систему, которая будет реагировать на фразы-триггеры в каналах, соцсетях, на сайтах. Затем уже с такой отфильтрованной информацией смогут оперативно работать спецслужбы.

У соцсетей уже есть подобный механизм, который используется в коммерческих целях. Стоит вам что-то упомянуть даже в личной переписке, и через какое-то время в своём браузере начнёте видеть рекламу соответствующих товаров. Предлагаю переориентировать этот механизм, чтобы помочь в обеспечении безопасности граждан, — сказал Горелкин.

В Общественной палате поддержали эту идею. Как рассказал первый зампредседателя комиссии палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, механизмы контроля за интернет-перепиской в том или ином виде уже внедряются по всему миру. Так, например, в Германии принят закон, устанавливающий ответственность владельцев соцсетей за контент, который там размещается.

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов считает, что эффективные технологии контроля за интернет-пространством появятся через пять — десять лет и будут основаны на работе искусственного интеллекта (ИИ) и анализе больших данных (big data).

По его словам, сейчас крупные технологические корпорации имеют больше возможностей для развития ИИ и big data, чем даже силовые структуры.

Такие сервисы, как Google, «Яндекс» и подобные, накапливают огромное количество поисковых запросов и другой информации, но пока у спецслужб нет доступа ко всей полноте сведений. Когда он появится, можно будет говорить о переходе на качественно другой уровень цифровых свобод, — отметил Власов.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения. На следствии молодой человек признался, что нашёл рецепты взрывчатки в Сети, а накануне преступления создал в одном из мессенджеров канал, где рассказал о своих намерениях.