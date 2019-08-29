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Минтруд РФ предлагает увеличить штрафы за уклонение от соблюдения прав инвалидов. Эта необходимость обусловлена неэффективностью ныне действующих мер по обеспечению надлежащей защиты их прав. Уведомление о подготовке проекта опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечает РИА Новости , в настоящее время за нарушение прав инвалидов должностные лица караются штрафом в размере от 1 до 10 тысяч, для юридических лиц предусмотрен штраф от 20 тысяч до 100 тысяч рублей. Планируется, что обновлённый документ вступит в силу в июле 2020 года.

Ранее News.ru писал, что число детей с инвалидностью выросло в России в 2014–2018 годах с 590 до 670 тысяч. Об этом заявил замглавы Минтруда Григорий Лекарев. Он отметил, что большинство среди несовершеннолетних инвалидов составляют дети с психическими расстройствами и расстройствами поведения.