Минтруд РФ предлагает увеличить штрафы за уклонение от соблюдения прав инвалидов. Эта необходимость обусловлена неэффективностью ныне действующих мер по обеспечению надлежащей защиты их прав. Уведомление о подготовке проекта опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Ранее News.ru писал, что число детей с инвалидностью выросло в России в 2014–2018 годах с 590 до 670 тысяч. Об этом заявил замглавы Минтруда Григорий Лекарев. Он отметил, что большинство среди несовершеннолетних инвалидов составляют дети с психическими расстройствами и расстройствами поведения.