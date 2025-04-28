В России могут ужесточить ответственность за нелегальный майнинг Росфинмониторинг призвал ввести уголовную ответственность за нелегальный майнинг

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В Росфинмониторинге предложили ввести уголовную ответственность за незаконный майнинг, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Специалисты напомнили, что в ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин утвердил закон, устанавливающий налоговое регулирование криптовалют — теперь они приравниваются к имуществу.

Готовятся изменения в законодательство, устанавливающие ответственность за несоблюдение установленных требований по обороту цифровой валюты. Речь идет как об административной, так и уголовной ответственности, — уточнили в ведомстве.

Наказание, по словам специалистов, будет дифференцировано в зависимости от тяжести совершенного деяния. В ведомстве уточнили, что в разработке соответствующих изменений участвуют Минфин, Росфинмониторинг и другие органы государственной власти и Банка России.

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь ранее заявил, что при потреблении свыше 6000 киловат-часов в месяц в ходе майнинга в домашних условиях необходимо зарегистрироваться в качестве ИП. По его словам, в противном случае, квартиру или дом могут отключить от электросети.