Россиянам раскрыли, можно ли заниматься майнингом в домашних условиях Эксперт по ЖКХ Бондарь: за майнинг дома без ИП могут отключить электричество

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При потреблении свыше 6000 киловат-часов в месяц во время майнинга в домашних условиях необходимо зарегистрироваться в качестве ИП, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, в противном случае, квартиру или дом могут отключить от электросети.

Для физлиц установлен месячный лимит энергопотребления в объёме 6000 киловатт-часов. Если фактическое потребление энергии при майнинге превышает данный порог, гражданин обязан зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и войти в реестр субъектов, осуществляющих майнинг, — отметил Бондарь.

Без этих шагов дальнейшая деятельность считается нарушением законодательства. Ведение данного реестра, согласно последним изменениям, с 1 марта 2025 года передано Федеральной налоговой службе, напомнил Бондарь.

Госорганы вправе обратиться в суд. Согласно статье 26 Федерального закона № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», по решению суда может быть произведено уменьшение присоединённой мощности энергопринимающих устройств вплоть до полного их отключения от электросети. Более того, стоимость технологического присоединения в таком случае возврату не подлежит, даже если ранее была оплачена, — подытожил Бондарь.

Ранее директор Центра исследований в электроэнергетике ВШЭ Сергей Сасим рассказал, что серые майнеры похищают электричество в РФ на 10 млрд рублей в год. По его словам, добыча криптовалют, осуществляемая с нарушением правил, приводит к снижению доходов энергетических компаний.