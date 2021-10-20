В России могут объявить неделю дополнительных каникул для школьников

Выходная неделя с 30 октября по 7 ноября, введённая властями РФ из-за ситуации с распространением коронавируса, коснётся школьников и воспитанников дошкольных учреждений. В связи с этим могут ввести дополнительные каникулы для школьников. Об этом сообщает Telegram-канал Минпросвещения «Большая перемена РФ».

Как нам стало известно, в Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику, — говорится в сообщении.

Отмечается, что дистанционного обучения в эти дни не будет. В ведомстве напомнили, что у большинства школьников, обучающихся по четвертной системе, нерабочие дни совпадают с каникулами после окончания четверти. Однако в ряде регионов, включая Московскую область, дети учатся по модульной системе, где неделя каникул следует после пяти недель обучения. В данном случае нерабочая неделя дополнит каникулы.

В аккаунте Минпросвещения добавили, что детские сады и ясли с 30 октября по 7 ноября также приостановят занятия. В них будут работать дежурные группы.

Ввести в России нерабочую неделю в связи с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу предложила вице-премьер Татьяна Голикова. 20 октября соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ даёт право главам регионов объявлять выходные раньше указанного срока, а также продлевать их.