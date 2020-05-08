В России медиков предложили приравнять к госслужащим

https://static.news.ru/photo/158205e2-8f19-11ea-8271-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России необходимо поднять статус медиков и уравнять их с госслужащими. Они должны получать такие же льготы и зарплаты. С таким предложением выступил руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Мы убеждены, что для нашей страны медики и педагоги гораздо важнее чиновников. Уровень социальной защиты работников образования и здравоохранения должен быть не ниже чем у бюрократии. Это как минимум. А по справедливости — заметно выше, — пояснил парламентарий.

Он напомнил, что соответствующий законопроект будет готов в самое ближайшее время. По его словам, нагрузка на врачей в условиях пандемии коронавируса увеличилась в разы. В связи с тим меры стимулирования медработников нужно вывести а новый уровень.

Это мы и намерены сделать в новом законе, и готовы при его подготовке учесть предложения медицинского сообщества, — подытожил Миронов.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин поручил отменить подоходный налог на дополнительные выплаты врачам, принимающим участие в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Он напомнил, что ежемесячные выплаты для врачей и медперсонала должны составить от 25 тыс. до 80 тыс. рублей.