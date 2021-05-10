Госдума проанализирует законы об обороте оружия после стрельбы в Казани

https://static.news.ru/photo/ad2b76a8-b23b-11eb-a085-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума проведёт анализ законодательства о безопасности учебных заведений и об обороте оружия после стрельбы в казанской гимназии. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

По его словам, эта работа поручена комитету по безопасности и противодействию коррупции.

Иногда нас критикуют, говорят, что мы в вопросах экстремизма, вопросах предотвращения разного рода вовлечения детей в противоправную деятельность слишком жёсткие меры наказания вводим. Как жизнь показывает, опять — молодые люди. И то, что происходит, — как правило, с использованием Интернета. Поэтому здесь правильно было бы посмотреть на эти вопросы и на вопросы, связанные с оборотом оружия, — сказал Володин.

Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным руководителя пресс-службы главы региона Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам самого Рустама Минниханова, среди жертв — три девочки и четыре мальчика. Ещё 20 человек, по его данным, госпитализированы. В Минпросвещения республики сообщили о 32 пострадавших. Некоторые получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон.

В мэрии столицы Татарстана заявили, что во всех учебных заведениях города усилены меры безопасности. Об усилении охраны школ сообщения поступают и из других регионов страны.

После ЧП в Казани президент Владимир Путин поручил Росгвардии срочно проработать ужесточение правил оборота оружия.

12 мая объявлено в республике днём траура.