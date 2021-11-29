В России изменится порядок выплат по беременности и родам

Россияне с 1 января 2022 года смогут получать выплаты по нетрудоспособности, беременности и родам в проактивном режиме, то есть автоматически, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с заместителями. Для получения пособия достаточно будет иметь электронный больничный лист, передаёт ТАСС.

С 1 января следующего года вступит в силу ещё одно решение — граждане смогут автоматически, без заявления получать выплаты по временной нетрудоспособности либо по беременности и родам, на основании только электронного больничного листа, — заявил Мишустин.

По его словам, осуществляться это будет напрямую при помощи федеральной информационной системы «Соцстрах». Внедрение социального казначейства позволит людям получать положенную по закону помощь без каких-либо трудностей. Это тем более важно для людей, только что перенёсших болезнь, или молодых мам, совсем недавно родивших малышей, подчеркнул Мишустин.

Также он добавил, что проактивно будет предоставляться и единовременное пособие и при рождении ребёнка. В этом случае сведения будут поступать из реестра ЗАГСа.

Ранее премьер-министр сообщил, что правительство утвердило программу цифровой трансформации в социальной сфере. По его словам, помощь будет предоставляться с использованием принципов социального казначейства, когда населению страны не придётся предоставлять какие-либо бумаги и справки. Кроме того, граждане смогут получить всю необходимую информацию о полагающихся им мерах поддержки через Единый контакт-центр взаимодействия.