В России изменились правила приобретения полисов ОСАГО

https://static.news.ru/photo/108a3fba-11cc-11eb-8fa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правила приобретения полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в России изменились. С 19 октября документ можно оформить не только на официальном сайте страховой компании, для этого можно также воспользоваться маркетплейсом — специальной финансовой платформой. Она позволяет сравнить условия приобретения полиса в различных компаниях.

Это изменение регламентировано поправками к федеральному закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», вступившими в силу. По новым правилам для каждого водителя страховые компании будут рассчитывать индивидуальный тариф. Что же касается использования маркетплейсов, то стоимость полиса, которая рассчитывается через финансовую платформу, должна совпадать с ценой, указанной на официальном сайте компании. Однако маркетплейс не будет брать комиссию с водителей.

Ранее стоимость полиса была приблизительно одинаковой для всех автовладельцев, она рассчитывалась исходя из пяти факторов — стажа водителя, его возраста, региона регистрации автомобиля, мощности двигателя транспортного средства, а также того, как часто водитель оказывался участником ДТП. Теперь компании смогут определить индивидуальные тарифы для водителей, сохраняя стоимость полиса в пределах тарифного коридора, который был установлен Банком России.

Стоить отметить, что с 5 сентября границы коридора были расширены на десять процентов вверх и вниз для частных автовладельцев, а для водителей такси — на 30 процентов вверх и вниз. Такая мера позволит страховым компаниям предлагать аккуратным водителям более низкие тарифы. Те же, кто часто попадает в аварии и нарушает правила дорожного движения, будут вынуждены приобретать полисы ОСАГО по более высокой стоимости.

Закон об электронной платформе по предоставлению банковских и страховых услуг, а также услуг на рынке ценных бумаг был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле. Документ устанавливает правовые основы деятельности операторов маркетплейса и регулирует отношения по заключению сделок с финансовыми организациями с применением информационных технологий.

NEWS.ru сообщал, что с 1 октября 2020 года полис ОСАГО стало возможным получить лишь при предъявлении диагностической карты. Ранее, с 1 марта по 30 сентября, действовал льготный период выдачи полисов, связанный с тем, что из-за пандемии коронавируса операторы технического осмотра не работали.