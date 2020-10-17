В России изменились правила приобретения полисов ОСАГО

Правила приобретения полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в России изменились. С 19 октября документ можно оформить не только на официальном сайте страховой компании, для этого можно также воспользоваться маркетплейсом — специальной финансовой платформой. Она позволяет сравнить условия приобретения полиса в различных компаниях.
Это изменение регламентировано
Ранее стоимость полиса была приблизительно одинаковой для всех автовладельцев, она рассчитывалась исходя из пяти факторов — стажа водителя, его возраста, региона регистрации автомобиля, мощности двигателя транспортного средства, а также того, как часто водитель оказывался участником ДТП. Теперь компании смогут определить индивидуальные тарифы для водителей, сохраняя стоимость полиса в пределах тарифного коридора, который был установлен Банком России.
Стоить отметить, что с 5 сентября границы коридора были расширены на десять процентов вверх и вниз для частных автовладельцев, а для водителей такси — на 30 процентов вверх и вниз. Такая мера позволит страховым компаниям предлагать аккуратным водителям более низкие тарифы. Те же, кто часто попадает в аварии и нарушает правила дорожного движения, будут вынуждены приобретать полисы ОСАГО по более высокой стоимости.
Закон об электронной платформе по предоставлению банковских и страховых услуг, а также услуг на рынке ценных бумаг был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле. Документ устанавливает правовые основы деятельности операторов маркетплейса и регулирует отношения по заключению сделок с финансовыми организациями с применением информационных технологий.
NEWS.ru сообщал, что с 1 октября 2020 года полис ОСАГО стало возможным получить лишь при предъявлении диагностической карты. Ранее, с 1 марта по 30 сентября, действовал льготный период выдачи полисов, связанный с тем, что из-за пандемии коронавируса операторы технического осмотра не работали.