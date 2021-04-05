В России хотят создать цифровой профиль туриста

Ассоциация больших данных, включающая «Яндекс», Сбербанк, «Ростелеком», «Магнит», «МегаФон», представит сервис для анализа действий туристов в регионах, сообщил исполнительный директор организации Алексей Нейман.
По его словам, обезличенные данные, которые будут поступать от телеком-компаний, банков, операторов фискальных данных и иных источников, позволят ассоциации определить потребности путешественников в том или ином российском регионе и устанавливать их нереализованный спрос.
В цифровом профиле туриста будет указана информация о стране и регионе его проживания, пол, возраст, доход и другие социально-демографические характеристики, а также расходы и товары, которые были куплены во время отдыха, список посещённых достопримечательностей, кафе, отелей и различных объектов инфраструктуры. Также планируется включить в него интересы и отзывы.
Нейман уточнил, что ассоциация не намерена собирать сведения о конкретном человеке, так как вся полученная информация будет обезличена и сгруппирована, чтобы получить представление о турпотоках со схожими характеристиками, что поможет продумать создание необходимой инфраструктуры.
Пилотный проект планируется запустить в конце II квартала 2021 года, а завершить эксперимент в 2022 году. В настоящее время обсуждается внедрение системы в трёх регионах. Пилотный проект обойдётся в примерно 10 млн рублей,
Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сроки программы туристического кешбэка должны быть увеличены. Глава государства назвал это первым, что необходимо сделать в данной сфере. Он также призвал смягчить тариф и увеличить размер кешбэка для школьников и студентов.