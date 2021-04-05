В России хотят создать цифровой профиль туриста

https://static.news.ru/photo/5d0a0b32-95e7-11eb-af80-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ассоциация больших данных, включающая «Яндекс», Сбербанк, «Ростелеком», «Магнит», «МегаФон», представит сервис для анализа действий туристов в регионах, сообщил исполнительный директор организации Алексей Нейман.

По его словам, обезличенные данные, которые будут поступать от телеком-компаний, банков, операторов фискальных данных и иных источников, позволят ассоциации определить потребности путешественников в том или ином российском регионе и устанавливать их нереализованный спрос.

В цифровом профиле туриста будет указана информация о стране и регионе его проживания, пол, возраст, доход и другие социально-демографические характеристики, а также расходы и товары, которые были куплены во время отдыха, список посещённых достопримечательностей, кафе, отелей и различных объектов инфраструктуры. Также планируется включить в него интересы и отзывы.

Нейман уточнил, что ассоциация не намерена собирать сведения о конкретном человеке, так как вся полученная информация будет обезличена и сгруппирована, чтобы получить представление о турпотоках со схожими характеристиками, что поможет продумать создание необходимой инфраструктуры.

Пилотный проект планируется запустить в конце II квартала 2021 года, а завершить эксперимент в 2022 году. В настоящее время обсуждается внедрение системы в трёх регионах. Пилотный проект обойдётся в примерно 10 млн рублей, передаёт РБК.

Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сроки программы туристического кешбэка должны быть увеличены. Глава государства назвал это первым, что необходимо сделать в данной сфере. Он также призвал смягчить тариф и увеличить размер кешбэка для школьников и студентов.