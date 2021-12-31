В России густонаселённые районы избавят от опасных предприятий

В России в 2022 году начнут перенос из густонаселённых районов опасных промышленных предприятий. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 1 января. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Основными задачами государственной политики в области промышленной безопасности являются <...> разработка комплексных мер по перебазированию из густонаселённых районов Российской Федерации или ликвидации промышленных объектов, функционирование которых создаёт угрозу жизнедеятельности человека, социально-экономическому развитию субъектов РФ, — говорится в тексте.

Данное постановление вносит изменения в госпрограмму «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утверждённую в 2013 году. Её реализация разбита на четыре этапа. На 2021–2024 годы приходится третий этап.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев промышленных предприятий за пять лет до конца срока их эксплуатации представить на государственную экологическую экспертизу план мероприятий по предупреждению и устранению негативных для окружающей среды последствий их работы. Разработку этих мероприятий будет контролировать правительство. Закон также определяет прозрачность платежей, идущих на выполнение соответствующих мер, чтобы упредить их нецелевое использование.