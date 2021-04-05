В России готовятся ужесточить наказание за пьяную езду после ДТП с блогером

https://static.news.ru/photo/9571e4e8-96c0-11eb-bb5a-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о предстоящем ужесточении наказаний за езду в состоянии алкогольного опьянения после ДТП с участием блогера Эдварда Била, после которого сотрудница аппарата нижней палаты парламента получила серьёзные травмы.

Как отметил Володин, вопросы о повышении ответственности планируется рассмотреть в приоритетном порядке в течение весенней сессии.

Виновник аварии регулярно безнаказанно публиковал в Интернете видеоролики со своими нарушениями ПДД, и ему всё сходило с рук. <...> Ситуации, когда водитель систематически совершает правонарушения и не несёт наказания до момента, пока не пострадают люди, недопустимы, — подчеркнул он.

Спикер ГД добавил, что таким лихачам не страшны даже крупные штрафы, в связи с чем требуется придумать более эффективные меры воздействия, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, машина, на которой Эдвард Бил устроил ДТП в центре Москвы, была снята с учёта 9 января 2021 года. К тому же за ней числилось 800 штрафов за три месяца. Об этом рассказал адвокат пострадавшей в аварии Марии Артёмовой Андрей Князев. Женщину буквально пришлось вырезать из смятого автомобиля.